LG전자, 태양광 패널 사업 철수…"인력 재배치"(상보)

수익성 악화에 따라 철수 결정…직원 900여명 재배치 계획

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 태양광 패널 사업에서 결국 손을 뗀다.

LG전자는 전날 오후 열린 이사회에서 오는 6월30일자로 태양광 패널 사업을 종료키로 결정했다고 23일 밝혔다.

LG전자는 그간 사업성 악화에 다른 태양광 패널 사업의 방향성을 놓고 지속적인 검토를 해왔고 장기적인 논의 끝에 결국 사업을 철수하기로 했다.

LG전자는 지난 2010년 태양광 패널 사업을 시작해 N타입, 양면형 등 고효율 프리미엄 모듈 위주로 사업을 운영해 왔다. 그러나 글로벌 태양광 시장은 저가 제품 판매가 확대되며 가격경쟁이 치열해지고, 폴리실리콘을 비롯한 원자재 비용이 상승하는 등 시장과 사업환경의 악화가 지속됐다.

지난 수년간 LG전자 태양광 패널의 글로벌 시장점유율은 1%대에 머물며 매출과 영업이익이 감소해 왔다. 2019년 1조1000억원 대 매출은 2020년 8000억원 대로 하락했고, 향후 사업 불확실성도 지속되는 추세다.

LG전자는 A/S 등 필요 물량을 감안해 2분기까지 태양광 패널을 생산할 방침이다.

사업 철수에 따른 인력 재배치도 진행한다. 태양광 패널 사업 관련 국내 600여명을 포함한 에너지사업부 직원 900여명에 대해서는 재배치할 계획이다.

LG전자는 "재배치는 직원들의 역량과 의향을 우선적으로 고려하되, 타 사업본부 및 LG 계열회사의 인력 수요를 종합적으로 판단해 진행할 것"이라며 "타 지역으로 근무지를 옮기는 직원들에게는 노조와 충분한 협의를 거쳐 새 근무지에 빠르게 적응할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr