[클릭 e종목] 한화시스템, 실적은 기대 이하, 신사업 기대 이상

[아시아경제 황준호 기자] IBK투자증권은 올해 신사업 투자 본격화에 따른 성장성에 기대를 걸며 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,150 2022.02.23 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 한화시스템, 작년 영업익 1121억원…역대 최대실적 쐈다한화시스템, 보통주 1주당 160원 현금배당 결정 한화시스템, 2021년 영업익 1121억원…전년比 20%↑ close 의 목표주가를 2만3000원으로 유지했다.

먼저 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,150 2022.02.23 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 한화시스템, 작년 영업익 1121억원…역대 최대실적 쐈다한화시스템, 보통주 1주당 160원 현금배당 결정 한화시스템, 2021년 영업익 1121억원…전년比 20%↑ close 은 이달 원웹에 대한 지분 투자(3억달러, 지분율 8.8%)를 마무리함에 따라 추후 저궤도 위성사업 계약도 구체화할 것으로 보인다. 내년께에는 저궤도 위성 전자식 안테나사업도 한화페이저(모빌리티)와 카이메타(항공기)를 통해 적용될 것으로 기대된다. 도심항공 오버에어는 내년 버터플라이 기체 개발을 완료하고 2025년께 상업화가 이뤄질 것으로 예상된다.

지난해 말에는 UAE향 한국형 방공 미사일 M-SAM(천궁2) 관련 1조3000억원 대규모 수주에 성공하기도 했다. 추가적으로 사우디 등으로 수주 가능성도 기대되는 상황이다.

이상현 IBK투자증권 연구원은 "이 같은 신사업 투자 본격화는 단기적으로 손실로 작용하며 기존 사업 실적 상승 폭을 상쇄하겠지만 중장기 성장성이 높아지고 사업화가 앞당겨지는 부분은 긍정적"이라고 평가했다.

다만 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,150 2022.02.23 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 한화시스템, 작년 영업익 1121억원…역대 최대실적 쐈다한화시스템, 보통주 1주당 160원 현금배당 결정 한화시스템, 2021년 영업익 1121억원…전년比 20%↑ close 의 지난해 4분기 영업실적은 매출액 6795억원, 영업이익 73억원을 기록해 시장 기대치에는 못미치는 실적을 거뒀다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr