文대통령 "코로나로 불평등 확대…해법은 상생, 연대와 협력 정신"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 22일 코로나19로 인해 세계적 불평등이 확대됐다며 이를 해결하기 위한 연대와 협력을 촉구했다.

문 대통령은 이날 스위스 제네바 국제노동기구(ILO) 본부에서 열린 '사람중심 회복을 위한 ILO 글로벌 포럼'에 보낸 영상 연설에서 "지난 2년 세계는 나라마다 일자리를 지키기 위한 사투를 벌였지만 일자리 충격을 완전히 극복하기에는 역부족이었다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "특히 청년과 여성, 임시·일용직과 영세 자영업자 같은 취약계층에게 일자리의 어려움이 집중되었고 시장 소득의 불평등이 확대되었다"며 "많은 사람이 일자리를 잃거나 소득이 줄어들었지만, 상위 계층에게는 더 많은 부의 기회가 되고 있다"고 강조했다.

이어 "선진국에서는 일자리 사정이 상대적으로 빠르게 나아지고 있지만, 정책 여력이 부족한 개도국에서는 회복이 더디게 이뤄지고 있는 등 나라와 나라 사이의 격차도 커졌다"고 진단했다.

문 대통령은 이 위기를 이겨낼 해법은 "ILO가 추구해 온 포용과 상생, 연대와 협력의 정신에서 찾아야 한다"며 "모든 나라 모든 사람이 함께 회복할 수 있도록 연대하고 협력해야 한다"고 말했다.

