한화시스템, 작년 영업익 1121억원…역대 최대실적 쐈다

매출 2조895억원, 전년比 27.2%↑

방산 사업이 실적 견인…"첨단 기술력 강화 주력"

[아시아경제 이혜영 기자] 한화시스템이 지난해 방산 사업 실적 호조에 힘입어 매출과 영업익 모두 역대 최대를 달성했다.

한화시스템은 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 20.7% 증가한 1121억원을 기록했다고 22일 공시했다. 매출은 2조895억원으로 전년 대비 27.2% 증가했으며 같은 기간 당기순이익은 4.6% 오른 979억원이다.

한화시스템의 사상 최대 실적은 방산 부문의 대규모 양산 사업이 견인했다. 방산 부문은 전술정보통신체계(TICN) 3차 양산, 항공기용 피아식별장비 개발·양산으로 1조5135억원의 매출을 기록했다.

정보통신기술(ICT) 부문은 군사정보통합처리체계(MIMS) 성능개량 사업과 보험사 차세대 솔루션 사업 등 대외 사업 확대를 통해 5760억원의 매출을 올렸다.

수주 실적도 역대 최고 수준이다. 아랍에미리트(UAE)에 약 1조3000억원 규모의 '천궁-II 다기능 레이다'를 수출한 것을 비롯해 지난해 연간 수주액이 3조5600억원에 달했다. 수주잔고 역시 재작년 4조4000억에서 32.3% 증가한 약 5조8200억원을 기록했다.

한화시스템은 올해 방산부문에서 ▲한국형 아이언돔으로 불리는 장사정포요격체계(LAMD) ▲공지통신 무전기 성능개량(SATURN) ▲군집형 초소형SAR 위성 체계개발 등 핵심 개발사업 수주 활동에 역량을 집중하고 글로벌 시장 개척을 가속화 할 방침이다. 또 빅데이터, 인공지능(AI), 금융솔루션, 업무특화솔루션 등 첨단 IT 서비스를 기반으로 사업 포트폴리오를 다각화해 나갈 예정이다.

또 '에어택시'로 불리는 미래형 도심항공교통(UAM) 기체 '버터플라이'(Butterfly)를 내년 상반기 시제기 제작을 목표로 개발 중이며, 우주인터넷 기업 원웹(OneWeb) 투자를 기반으로 위성과 안테나 사업도 추진하고 있다고 밝혔다.

어성철 한화시스템 대표이사는 "탄탄한 본업을 바탕으로 사업 다각화 및 전략사업 투자를 본격화해 기업 가치를 높이는 데 주력하겠다"며 "미래 모빌리티와 뉴스페이스 등 초연결·초지능·초융합 시대를 만들어갈 첨단 기술력 강화에 힘쓸 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr