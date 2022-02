[아시아경제 권재희 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 48,800 전일대비 750 등락률 -1.51% 거래량 201,562 전일가 49,550 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 현대重 "통상임금 소송 충당금 316억원 설정"현대중공업지주 "연 1회 중간배당 추진…3년간 배당성향 70% 이상"현대중공업지주, 작년 영업익 1조854억…지주사 출범 후 최대 close 는 자회사 현대오일뱅크가 보통주 1주당 1208원의 현금배당을 실시할 계획이라고 22일 공시했다.

배당금 총액은 2960억6000만원이다.

회사 측은 "오는 3월18일 주주총회 개최 예정으로, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr