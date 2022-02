[아시아경제 송승윤 기자] 해태제과는 봄 시즌 에디션으로 오예스 딸기치즈케이크를 출시한다고 22일 밝혔다.

오예스 딸기치즈케이크는 올 봄에만 맛 볼 수 있는 시즌 에디션으로 5월까지만 판매된다. 갓 수확해 신선한 국산 딸기를 갈아 만든 딸기 크림을 촉촉한 시트 사이에 가득 채웠다. 오리지널과 비교해 크림 함량도 20% 늘어났으며 진하고 상큼한 딸기맛이 특징이다.

케이크 시트에는 덴마크산 치즈도 듬뿍 넣었다. 핑크빛 크림으로 겉면을 꾸민 사랑스러운 비주얼까지 더해져 화사한 봄철 케이크로 제격이다.

해태제과 관계자는 "계절마다 새로운 맛을 담은 오예스 시즌 에디션의 인기가 높아 매번 완판을 기록하고 있다"며 "달콤한 초콜릿과 상큼 달콤한 딸기치즈케이크로 화사한 봄맛을 제대로 즐길 수 있는 봄철 시즌 에디션"이라고 말했다.

