CJ대한통운 "택배노조, 곤지암 허브 점거 시도"

[아시아경제 유현석 기자] CJ대한통운은 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국택배노동조합(택배노조)가 경기도 광주시에 있는 곤지암메가허브터미널의 출차를 막고 있다고 22일 밝혔다.

CJ대한통운에 따르면 택배노조 120여명은 이날 오전 7시 곤지암 메가 허브 진입을 시도했다. 하지만 보안인력과 경찰들로 인해 현재는 대치상태다. 택배노조는 입구를 막고 간선차량의 출차를 방해하고 있다.

CJ대한통운 관계자는 "현재 간선차량 100여대 출차를 막고 있는 상황"이라며 "배노조 터미널에 들어가게 해주면 간선차량을 출차시켜 주겠는 주장을 하고 있다"고 말했다.

간선차량에는 각 지역 터미널로 보내 배송을 출발시킬 택배화물 수십만개가 실린 상태다. 출차가 안되면 배송도 못한다는 설명이다.

CJ대한통운은 택배노조가 이중적 행태를 보인다고 지적했다. 전날 본사 3층 점거를 해제 하면서 대화를 운운했으나 다음날 바로 핵심시설인 곤지암 허브 점거를 시도했기 때문이다.

CJ대한통운 관계자는 "핵심시설인 곤지암 허브 점거시도를 하며 간선차량 출차를 막는 이중적 행태 보이는 것"이라며 "곤지암은 막히면 전국민에게 영향을 주는 핵심시설로 이곳에 대한 점거 및 출차방해는 국민에 대한 위협"이라고 강조했다.

