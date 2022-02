[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅이 제20대 대통령선거에 선거송을 제공한 적이 없다는 입장을 분명히 했다.

소속사 물고기뮤직은 21일 "임영웅은 이번 대선과 관련하여 어떠한 선거송도 일절 제공한 바가 없음을 명확히 알려 드린다"고 밝혔다.

지난 10일 국민의힘 선거대책본부는 선거운동 기간 윤석열 후보의 선거송으로 '어느 60대 노부부 이야기'·'바람이 불어오는 곳'·'찐이야'·'아로하'·'아파트'·'힙' 등을 사용한다고 알렸다.

이 중 '어느 60대 노부부 이야기'는 최근 임영웅이 오디션 프로그램과 콘서트에서 불러 뜨거운 인기를 얻은 바. 관심이 집중되자 소속사 측은 "오해가 있다"며 해명에 나섰다. 해당곡은 임영웅이 아닌 다른 가수가 부른 것으로 알려졌다.

