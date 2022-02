G마켓 스마일배송, 본죽·포트메리온 기획전…"식품·리빙 강화"

[아시아경제 김유리 기자] G마켓 스마일배송은 이번주 '히어로 아이템'을 선정해 소개하는 '스마트한 스마일쇼핑' 기획전을 열고, 판매자 매출 증진을 위한 지원에 나선다고 21일 밝혔다.

이날부터 진행되는 기획전에서는 첫 브랜드 상품으로 '본죽'과 '포트메리온'을 할인가에 선보인다. 본죽 대표 제품 '미니 쇠고기 장조림'은 최대 49% 할인가로 판매한다. 미니 쇠고기 장조림 10팩은 21일 하루 동안 1만8000원대에 만날 수 있다. 기존 슈퍼딜·올킬 등 프로모션 때보다 낮은 가격이다. 본죽 스마일배송 전 상품을 대상으로 20% 중복 할인쿠폰을 발급하고, 1건 구매시 콩자반 1팩, 2건 이상 구매시 연근조림 1팩 등 추가 증정 이벤트도 진행한다.

아울러 포트메리온 대접시 1+1, 포트메리온 보타닉가든 1+1, 포트메리온 보타닉가든 밥공기 1+1, 포트메리온 보타닉가든 국공기 1+1 등 포트메리온 식기 제품을 최대 62% 할인가로 선보인다. 누적 구매금액 20만원 이상일 경우, 사은품으로 미니전기밥솥을 증정한다.

자세한 사항은 G마켓·옥션 스마일배송 코너에서 확인할 수 있다.

이번 히어로 아이템은 스마일배송 '셀러플렉스'로 배송된다. 지난해 4월 G마켓이 오픈마켓 업계 최초로 출시한 '셀러플렉스'는 판매자 물류센터에서 스마일배송 배송 서비스를 이용해 배송하는 방식으로 식품, 패션·뷰티·도서, 리빙 등 다품종 소량 생산 카테고리 배송에도 적합하다. 스마일배송 식품·리빙 카테고리는 올 1월 기준 전년 대비 86% 성장했다.

김은신 G마켓 마트뷰티실 실장은 "스마일배송에서 다양한 카테고리 상품을 취급할 수 있는 셀러 서비스를 제공하면서 식기 등 다양한 생활용품을 빠르게 배송하고 있다"며 "올해는 신세계그룹으로의 통합으로 스마일배송 역량이 한층 더 강화될 예정인 만큼 앞으로 G마켓·옥션이 선보일 차별화된 배송서비스를 기대해달라"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr