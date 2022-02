1인당 최대 50만원 … 부산교육청, 직업계고 학생에 ‘취업준비금’ 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산교육청이 올해부터 부산지역 직업계고 학생에게 취업준비금을 최대 50만원까지 지원한다.

시교육청은 직업계고 학생의 취업 지원을 위해 올해 처음으로 ‘부산 직업계고 내일(My future/My job) 행복드림 바우처’ 사업을 추진한다.

사업은 코로나19와 지역경제의 어려운 상황에서 취업난에 봉착한 직업계고 학생을 돕기 위해 자격증 취득과 어학능력 향상, 전공, 자기계발 역량 강화 등 취업준비를 지원하는 것이다.

부산시교육청은 예산 25억원을 들여 부산지역 특성화고 32개교와 마이스터고 4개교 등 직업계고 36개교 학생 1만5000여명을 대상으로 사업을 실시한다.

자격증 취득, 현장체험·실습, 취업희망자 교육 등 학교 안팎의 취업역량 강화 프로그램을 이수한 학생에게 1인당 취업준비금을 학년에 따라 최소 20만원에서 최대 50만원까지 지원한다.

시교육청은 직업계고 학생의 체계적인 구직 포트폴리오 관리를 지원하기 위해 직업계고 취업진로 지원의 새로운 모델인 AI취업지원시스템을 구축, 운영할 계획이다.

올해 ‘직업계고 취업 및 창업 지원’도 역점과제로 선정해 직업계고 학생이 변화하는 미래산업의 핵심 인력으로 성장할 수 있도록 추진한다.

부산시교육청은 사업의 안정적인 추진을 위해 내달 3일 부산은행과 직업계고 취업준비금 지원 업무협약을 체결할 예정이다.

김석준 교육감은 “이 사업이 직업계고 학생에게 산업현장이 요구하는 미래직업인으로 성장하는데 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 직업교육 활성화를 위해 다각적인 지원방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.

