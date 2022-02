"차라리 식물 대통령 선택" 이낙연 측근 정운현, 돌연 윤석열 지지 선언

"이재명, 지도자로서 치명적 결함…좋은 공약 쏟아내도 믿을 수 없어"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이낙연 더불어민주당 총괄선거대책위원장의 측근인 정운현 전 국무총리 비서실장이 "예측 불가능한 '괴물 대통령'보다는 차라리 '식물 대통령'을 선택하기로 했다"며 윤석열 국민의힘 대선 후보 지지를 선언했다.

정 전 실장은 21일 자신의 페이스북에 '윤석열 국민의힘 후보를 지지합니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

정 전 실장은 "지난해 민주당 경선 때 저는 이낙연 캠프에서 일했다"며 "이낙연 당시 대선 경선 후보가 총리 시절 비서실장을 지낸 인연으로 총리실에서 퇴임한 후 근 2년간 조건 없이 도왔다. 2020년 4·15 총선 때는 외곽에서, 지난해 민주당 경선 때는 이낙연 캠프의 공보단장을 맡아 대언론 업무를 총괄했다. 이는 제 나름의 인간적 도리를 다하고자 함이었다"고 입을 열었다.

이어 정 전 실장은 최근 지인의 주선으로 윤 후보를 만난 후 그를 돕기로 결정했다고 밝혔다. 그는 "최근 양쪽을 다 잘 아는 지인의 주선으로 윤 후보를 만났고 윤 후보로부터 도와달라는 요청을 받고서 당혹스러웠지만, 결국은 수락했다"며 "윤 후보를 돕기로 한 것은 바로 차악(次惡)을 선택한 셈"이라고 말했다.

정 전 실장은 윤 후보 지지 배경에 대해 "자기가 한 말을 손바닥 뒤집듯 하는 후보, 보통사람의 도덕성만도 못한 후보, 부끄러움을 모르는 후보가 아무리 좋은 공약을 쏟아낸들 그 약속은 믿을 수 없다. 덜 익은 사과는 익혀서 먹을 수 있지만 썩은 사과는 먹을 수 없다"며 "혹자가 말했듯이 저는 예측 불가능한 '괴물 대통령'보다는 차라리 '식물 대통령'을 선택하기로 했다"고 했다.

그는 또 "도덕성과 개혁성을 겸비한 진보 진영의 내로라하는 명망가들이 '전과4범-패륜-대장동-거짓말'로 상징되는, 즉 지도자로서 치명적인 결함을 가진 이재명 민주당 후보를 지지하는 행태를 저는 납득하기 어렵다"며 "혹여라도 그분들이 '이재명 지지는 선(善), 윤석열 지지는 악(惡)'이라고 강변한다면 이것이야말로 천박한 진영논리로 비판받아 마땅하다"고 지적했다.

아울러 정 전 실장은 "저의 이번 결정에 대해 당혹스러워하실 분이 적지 않을 것이다. 더러는 비난도 하실 것"이라면서도 "다만 분명한 것은 그들이 이재명을 지지할 권리가 있듯이 제게는 윤석열을 지지할 권리가 있다. 자신이 납득할 수 없다고 해서 타인의 선택을 비난할 일은 아니다. 저 역시 그들의 선택을 비난하지 않았다. 그들은 그들의 선택을 했고, 저는 저의 선택을 했을 뿐"이라고 했다.

