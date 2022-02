“바이오벨트 활성화 위해” … 동의대 등 동남권 9개 대학 LINC+사업단·산학협력단, 공유협업 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동의대 LINC+사업단을 비롯한 동남권 9개 LINC+사업단과 산학협력단은 지난 18일 동의대 본관 2층 회의실에서 ‘동남권 바이오벨트 활성화를 위한 대학 공유협업’에 대한 업무협약을 체결했다.

협약에는 경상국립대, 경성대, 동아대, 동의대, 부경대, 부산가톨릭대, 부산대, 울산대, 인제대가 참여했다.

부산대, 부경대, 부산가톨릭대 산학협력단과 동의대, 경상국립대, 경성대, 동아대, 울산대, 인제대 LINC+사업단은 기술공유와 공유협업으로 바이오헬스 분야 기술 가치의 고도화와 실무형 인재 양성에 협력해 나가기로 했다.

대학은 각 대학이 가지고 있는 특성화 분야를 결합해 ▲바이오헬스 교육으로 인재 양성 프로그램 공동 개발과 운영 ▲바이오헬스 산업 발전을 위한 상호 협력으로 인재 양성 ▲동남권 바이오헬스 분야의 역량을 전국 단위 공유대학 거점과 연계로 인재 양성 ▲바이오메디컬 특화 전문 교육과정 공유대학 인프라 공유 ▲스마트 의료기기와 의료분야에 활용하기 위한 ICT 융합 기술 개발과 인재 양성 등에 협업하게 된다.

협약에 참여한 대학은 농축산·수산·한방 스마트 바이오, 바이오메디컬, 스마트·디지털 헬스케어, 디지털 치료, 항노화, AI 빅데이터, 생체조직·라이프케어 ICC, 의료기기·바이오헬스소재·스마트헬스 ICC, 제약, 약학, 의학, 한의학 등의 특성화 분야를 가지고 있다.

동의대 LINC+사업단 이임건 단장은 “대학과 기업 간의 네트워크 구축과 기술혁신, 기술공유로 바이오헬스케어 분야의 생산성 향상과 실무형 인재 양성이 기대된다”고 말했다.

