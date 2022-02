프랑스 "마크롱, 미·러 정상회담 제안…양자 모두 수락"

[아시아경제 정현진 기자] 우크라이나 사태가 긴박하게 돌아가는 가운데 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 미·러 정상회담을 제안했으며 양측이 이를 받아들였다고 20일(현지시간) 프랑스가 밝혔다.

프랑스 대통령실인 엘리제궁은 이날 보도자료를 통해 마크롱 대통령이 바이든 대통령, 푸틴 대통령과 전화통화를 했다면서 이같이 발표했다. 엘리제궁은 "바이든 대통령과 푸틴 대통령이 정상회담 개최에 원칙적으로 합의했다"면서 의제 준비를 위해 24일 토니 블링컨 미 국무부 장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관이 만남을 가질 것이라고 설명했다.

엘리제궁은 정상회담에 대한 논의는 러시아가 우크라이나를 공격하지 않는다는 조건 하에서만 가능하다고 강조했다. 이어 유럽 내 관련 이해당사자들과 안보·전략적 안정성에 대한 논의도 제안했다면서 마크롱 대통령이 모든 이해 관계자와 이같은 논의를 할 준비를 해나가겠다고 덧붙였다.

마크롱 대통령은 전날 푸틴 대통령과 두차례에 걸쳐 긴급 전화통화를 했고, 바이든 대통령과도 통화해 우크라이나 위기에 대한 해법을 논의했다.

