[아시아경제 황윤주 기자] 선익시스템 선익시스템 171090 | 코스닥 증권정보 현재가 17,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 55,301 전일가 17,450 2022.02.21 10:53 장중(20분지연) 관련기사 선익시스템, 中업체와 58억 규모 장비 공급 계약“맥스트” 보다 큰거온다! 新메타버스 대장주 탄생! ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 중국 디스플레이 생산 업체인 Chongqing BOE Display Technology와 67억원 규모의 디스플레이 연구용 장비 공급 계약을 체결했다고 21일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 10.21% 규모이다.

또 중국 SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD와 67억원 규모의 마이크로 OLED 디스플레이 장비 공급 계약을 체결했다. 최근 매출액 대비 10.21%이다

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr