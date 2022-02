노루페인트, 가상공간 '2022 노루페인트 특약점 세미나' 개최

[아시아경제 김종화 기자] 노루페인트가 현실과 가상을 넘나드는 가상현실 공간에서 '2022 노루페인트 특약점 세미나'를 오는 22일부터 28일까지 개최한다고 밝혔다.

노루 파워-업 앱, 페인트잇수다, 제페토 노루맵 등 업계에서 가장 먼저 'B2B2C 디지털 서비스'와 콘텐츠를 제공하며 도료 업계 디지털 전환을 선도했던 노루페인트는 이번 세미나를 통해 코로나19가 길어지면서 고객 접점에서 고충을 겪고 있는 특약점주와 소통과 협력을 증진시킬 예정이다.

또 함께하는 상생 파트너로서 급변하는 환경 변화에 적응할 수 있는 비전과 마케팅 전략 제안을 바탕으로 미래로 도약하는 청사진도 제시한다. 노루페인트는 뉴 슬로건 '[ ], 가치를 올리다. 노루페인트'를 공개하며 페인트가 세상에 기여하는 가치에 대한 인식의 변화에 한걸음 다가선다.

노루페인트는 단순 칠하는 페인트의 기능적 요소를 집, 옥상, 시설물 등에 페인트를 더했을 때 그 가치를 상승시켜주는 매개체임을 공표하고, 그로 인해 변화되는 삶의 가치, 건강의 가치 등을 사업파트너인 특약점과 함께 한 목소리로 전달해 페인트 본연의 가치를 높이겠다는 의지를 슬로건에 담았다.

이번 세미나는 웹사이트에서 특약점을 대상으로 진행된다. 각 특약점에 배포되는 초대장 QR코드를 인식해 웹사이트를 방문하면 도료 시장에서의 전략과 비전을 공유하는 세미나 영상과 함께 노루페인트 2022년 신제품 소개 영상을 시청할 수 있다. 특히 초대장은 환경을 고려해 재생지류와 콩기름 추출 잉크로 제작됐다.

한편 세미나에서 공개되는 신제품은 탄성, 고내후성, 발수성 및 콘크리트 중성화 방지 특허까지 모두 합쳐진 다기능 수성 외부용 페인트 큐피트 마스터를 비롯해 인테리어 바닥재 구도막 보수에 탁월한 예그리나 플로어코트(W)등 총 8종이 공개된다.

노루페인트 관계자는 "코로나19로 대면할 수는 없지만 새로운 가상현실 공간에서 사업파트너인 특약점주 분들께 인사드릴 수 있고 앞으로의 비전을 공유할 수 있어 다행"이라면서 "비대면 시대에 디지털 전환은 선택이 아닌 필수이기 때문에 앞으로도 노루페인트는 다양한 디지털 마케팅 활동과 소통 활동을 전개해 나갈 예정"이라고 말했다.

