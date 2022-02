삼성물산 '구호', 골프 캡슐 컬렉션 출시… "여유로운 실루엣과 활동성"

[아시아경제 구은모 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 1,500 등락률 -1.33% 거래량 56,099 전일가 112,500 2022.02.21 09:36 장중(20분지연) 관련기사 현대두산인프라코어, 삼성물산과 '장비 무인화 기술' 공동개발삼성물산 구호, '미치노 파리' 협업 가방 출시삼성 준법위 2기 첫 정기회의…'ESG 소위원회' 신설 close 패션부문의 구호(KUHO)가 봄·여름(S/S) 시즌 골프 캡슐 컬렉션을 출시했다고 21일 밝혔다.

이번 시즌 구호는 모더니티에 기반해 여유로운 실루엣과 활동성을 강조한 골프 캡슐 컬렉션을 선보인다. 모던한 네이비와 크림 컬러 바탕에 활력 있는 민트, 애플 그린을 포인트로 활용한 의류·액세서리 총 40개 상품을 출시했다.

특히 지난해보다 라인업을 더욱 다양화하고 기능성을 업그레이드했다. 뒤쪽 포켓에 넣어 휴대할 수 있는 경량 패커블 점퍼, 흡한속건·자외선 차단 기능이 있는 저지 소재로 제작한 미들 레이어 등 의류와 볼파우치, 벨트백, 버킷햇 등 액세서리 아이템을 신규 구성했다.

또 지난 시즌 인기 아이템인 부츠컷 팬츠는 더욱 탄탄한 스트레치 소재를 적용해 활동성을 높였다. 구호는 애플 그린 컬러의 볼륨 점퍼와 네이비 플리츠 스커트를 조합한 룩 등 스포티하면서 여성스러운 골프 스타일링을 제안했다.

임옥영 구호 팀장은 "현대적인 디자인에 효율적인 기능을 더한 구호의 골프웨어가 필드 위 퍼포먼스를 한층 돋보이게 해줄 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr