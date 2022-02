BC카드, 두나무와 NFT·메타버스 기반 PLCC 출시

블록체인-핀테크-카드 연계 혁신 서비스 공동 추진

[아시아경제 유제훈 기자] BC카드가 블록체인·핀테크 전문기업 두나무와 손잡고 상업자 표시 신용카드(PLCC) 출시 및 혁신 서비스 제공에 나선다.

BC카드는 두나무와 서울 강남구 업비트 라운지에서 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 이날 협약식엔 최원석 BC카드 사장, 김형년 두나무 부회장, 이석우 두나무 대표이사 등이 참석했다.

양사는 이번 협약에 따라 PLCC인 '두나무 BC카드'를 출시하고 미래형 디지털 고객 경험 확대를 위해 협업한다. 예컨대 두나무 BC카드를 이용해 오프라인에서 특정 상품을 구입하면 해당 상품이 대체불가토큰(NFT)으로 발행되고, 이 NFT를 두나무의 메타버스 플랫폼 '세컨블록'에서 아이템으로 활용할 수 있게 된다.

이외에도 양사는 각자의 경험과 노하우를 기반으로 다양한 시도와 연구를 이어갈 예정이다. 김 부회장은 "두나무와 BC카드가 함께 디지털 경제의 메가트렌드를 이끌어 갈 혁신적 서비스 경험을 제공할 것"이라며 "양사의 노력으로 NFT와 메타버스 등 신기술이 실생활에 유용하게 자리잡길 기대한다"고 전했다.

최 사장도 "이번 협약은 국내 최초로 신용카드사와 핀테크·블록체인 기업간 협업을 추진한 사례"라며 "BC카드 고객이 새로운 디지털 금융 경험을 확대해 나가도록 다양한 분야에서 적극적인 업무제휴를 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr