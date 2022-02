[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서는 겨울철 화목보일러로 인한 화재를 예방하기 위해 사용 시 주의사항에 대해 안내한다고 21일 밝혔다.

화목보일러는 연료투입구에서 불티가 비산하거나 타고 남은 재를 처리하는 과정에서 관리를 소홀히 하면 다른 곳에 화재가 발생할 수 있기 때문에 사용 시 각별한 주의가 필요하다.

사용 시에는 ▲보일러와 2m 이상 떨어진 장소에 가연물 보관 ▲인근에 소화기 비치하기 ▲연료투입 후 투입구 반드시 닫기 ▲3개월에 한번 연통청소 하기▲연료 한꺼번에 넣지 않기와 같은 주의사항을 준수해야 한다.

서부소방서 관계자는 "화목보일러로 인해 일어나는 화재 대부분이 부주의로 인한 것인 만큼, 겨울철 화재예방을 위해서는 주의사항을 반드시 준수해야 한다"고 말했다.

