스타벅스, 한양사이버대학교와 학위 수여식 진행

[아시아경제 송승윤 기자] 스타벅스 코리아는 지난 19일 한양사이버대학교와 학위 수여식을 진행했다고 20일 밝혔다.

이날 학위수여식 행사는 한양사이버대학 홈페이지에서 유튜브를 활용해 진행됐다. 행사는 내·외빈과 수상하는 학생 대표 등 최소 인원만 참석한 가운데 이뤄졌다.

스타벅스는 지난 2016년부터 한양사이버대학교와 함께 스타벅스 파트너 학사 학위 취득 프로그램을 진행하고 있다. 이번이 11 번째 졸업식으로 올해엔 역대 장학생 중 가장 많은 인원인 61명이 졸업했다. 기존 졸업생 167명을 더하면 총 228명의 파트너들이 4년제 학사 학위를 취득하게 됐다.

해당 과정은 정규 수업과 시험 평가가 100% 온라인으로 이뤄져 등교 부담 없이 학업을 이어갈 수 있다. 졸업 후에도 스타벅스에 의무적으로 재직해야 하는 등의 조건이 없어 자유롭게 학비를 지원받을 수도 있다. 전공 선택 역시 업무와 무관하게 선택할 수 있다.

송호섭 스타벅스코리아 대표이사는 "앞으로도 스타벅스는 한양사이버대학교와 함께 자신의 꿈을 이루고자 최선을 다하는 파트너들을 다양한 방법으로 지원할 것”이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr