▲김지수씨 별세, 김태권(하나금융투자 홍보팀 부장)·수연(유모멘트 대표)·태웅(이노메트리 부장)·주영씨 부친상, 이영숙·유세진씨 시부상, 김성도씨 장인상 = 19일, 서울아산병원 장례식장 34호실, 발인 21일 오전 11시, 장지 서울승화원.

