[부고]이영규(아시아경제 지자체팀 부장)씨 모친상

▲오금례씨 별세, 이영규(아시아경제 지자체팀 부장)ㆍ영일(선화예중 교사)ㆍ영철(자영업)씨 모친상,최원자(경기도청 사회적경제과 사무관)ㆍ박공순(요가원장)씨 시모상,정창구(서울교통공사 천호역 부역장)씨 장모상=20일 오전 5시, 아주대병원 장례식장 3층 32호실, 발인 22일 오전 10시, 장지 수원연화장 031)219-6654

