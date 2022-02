[아시아경제 이민지 기자] 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 6,550 전일대비 50 등락률 +0.77% 거래량 92,479 전일가 6,500 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 넥센타이어, 설 명절 맞이 구매고객 사은이벤트 실시[클릭 e종목] “넥센타이어, 운송비가 손익 악화의 주원인”[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 는 지난해 영업이익으로 43억9188만원을 기록해 전년대비 88.9% 감소했다고 18일 공시했다. 매출액은 22.5% 늘어난 2조794억원을 기록했고 순이익은 46억원으로 흑자전환했다.

회사 측은 “유럽공장 정상가동과 시장 환경 개선으로 직전사업연도 대비 매출액 증가했으나, 해상운임 폭등 및 원자재 가격 인상에 따른 비용 상승으로 영업수지가 하락했다”며 “외화환산손익 영향으로 당기순손익은 흑자전환했다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr