“운전을 왜 그렇게 하느냐” 다투다 한동네 후배 흉기로 살해한 60대 체포

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 차량을 운행하다 자신의 집 처마를 들이받은 한동네에 사는 후배와 다투다 흉기로 살해한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전남 목포경찰서는 살인 혐의로 A(61)씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 18일 밝혔다.

A씨는 지난 17일 오후 7시 40분께 전남 신안군 한 섬에서 후배 B(51)씨와 다투다가 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 B씨가 차량을 운행하다가 자신의 집 처마를 들이받자 “운전을 왜 그렇게 하느냐”며 다퉜고 집에 있던 흉기를 가져와 찌른 것으로 조사됐다.

A씨는 범행 직후 경찰에 자신이 B씨를 죽인 것 같다고 신고했으며 이들은 같은 동네에 살며 선·후배 사이로 지낸 것으로 알려졌다.

B씨는 병원에 옮겨졌으나 한 시간여 만에 사망 판정을 받았다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사해 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr