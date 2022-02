학생 25% "통일 필요없어"…3년 연속 증가

[아시아경제 이지은 기자] 전국 초·중·고 학생 4명 중 1명은 통일이 필요하지 않다고 생각하는 것으로 조사됐다.

교육부와 통일부는 지난해 11월 1일부터 12월 10일까지 전국 초·중·고 734개교 학생 총 7만2524명을 대상으로 온라인 조사를 한 결과 이같이 나타났다고 18일 밝혔다.

'통일이 필요하다'고 답한 학생은 61.2%, '통일이 필요하지 않다'는 학생은 25.0%를 기록했다. '통일이 필요하지 않다'는 답변 비율은 2019년 19.4%에서 2020년 24.2%, 지난해 25.0%로 3년 연속 증가세다.

통일이 필요한 이유에 대해서는 27.2%가 '전쟁위협 해소'를, 25.5%가 '같은 민족', 20.9%가 '이산가족 아픔 해결' 등을 이유로 들었다. 반면 통일이 필요하지 않은 이유로는 29.8%가 '경제적 부담'을, 25.0%가 '사회적 문제'를, 17.0%가 '남북 정치제도 차이'를 들었다.

북한을 '협력 대상'이라고 답한 학생은 52.6%로 전년(54.7%)보다 소폭 하락했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr