노루페인트, '테레사 프레이타스 사진전'에서 작가와 협업

[아시아경제 김종화 기자] 노루페인트가 더 현대 서울 알트원(Alt. 1)에서 오는 4월 24일까지 진행되는 세계 최초 '테레사 프레이타스' 사진전에 친환경 페인트와 프리미엄 페인트를 협찬한다.

노루페인트는 이번 사진전 주제인 '어느 봄날'에 맞춰 봄 감성을 느낄 수 있는 파스텔톤을 적극 활용해 공간을 연출했다. 순&수 올커버 에이프릴 브리즈(April breeze)와 베이비 파우더(Baby powder) 등 봄의 감성을 온전히 느낄 수 있는 다채로운 핑크컬러 조합으로 전시공간을 꾸몄고, 순&수 항바이러스 페인트 V-가드를 공용부에 적용해 방역에도 힘썼다.

특히 고채도가 특징인 프리미엄 팬톤페인트를 포인트 컬러로 사용해 따듯함과 화사한 봄의 느낌을 한껏 더했다.

테레사 프레이타스는 포트투갈 리스본 출신으로 예술적이고 창의적인 접근 방식을 통해 꿈속의 세계 같은 파스텔톤으로 뒤 덮인 풍경과 정물을 사진, 영상, 스톱모션 등 다양한 방식으로 선보이며 세계적인 관심과 사랑을 받고 있는 작가다.

또 이번 사진전이 그동안 넷플릭스, 디올, 클로에, 팬톤 등과 같은 세계적인 브랜드와 작품을 협업했던 테레사 프레이타스의 생애 최초 사진전이란 점에서 작가와 노루페인트 모두에게 더욱 의미 있는 협업이다.

대표작품 80여 점을 플라워 피크닉, 봄의 꿈 등 6가지 섹션으로 구성한 이번 전시공간은 작가의 작품 외에도 파스텔 톤으로 꾸며진 다양한 인생 컷 포토존을 마련해 관람객의 즐길 거리를 한층 높였다.

노루페인트의 컬러기획을 총괄하고 있는 한경원 실장은 "세계적인 작가 테레사 프레이타스가 세계 최초로 진행하는 사진전에 노루페인트가 함께 할 수 있게 돼 영광"이라면서 "앞으로도 다양한 아트콜라보를 통해 노루페인트 컬러의 우수성을 알릴 계획"이라고 말했다.

한편, 노루페인트는 최근 롯데월드 그럴싸진관, 할로윈 포토존을 비롯해 에릭 요한슨 사진전 등 여러 전시 관련 행사에서 페인트를 활용한 공간 연출 아트콜라보를 펼치며, 예술과 연계된 차별화 마케팅을 선보이고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr