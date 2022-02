코오롱FnC 에피그램, 배우 유태오 모델 발탁… S/S 캠페인 전개

[아시아경제 구은모 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,400 2022.02.18 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 시리즈, 온라인 전용 라인 '시리즈 블루' 출시"변덕스런 봄 날씨 대비" 코오롱스포츠, '웨더코트' 출시여천NCC, 중대재해법 '3호' 위반기업 가능성…긴장하는 여수산단 입주기업들(종합) close 스트리 FnC부문(코오롱FnC)이 전개하는 라이프스타일 브랜드 ‘에피그램’이 2022년 새로운 모델로 배우 유태오를 발탁하고 본격적인 봄·여름(SS) 시즌 상품을 선보인다고 18일 밝혔다.

에피그램은 이번 시즌 테마와 광고 컨셉을 ‘일상과 놀다, 나와 놀다, 자연과 놀다’로 선정했다. 일상 속에 자연을 끌어들이고 집에서의 루틴을 새롭게, 그리고 창의적인 작업을 즐기는 뉴 홈라이프 스타일을 제시했다.

이와 함께 새로운 모델로 배우 유태오를 발탁했다. 배우 유태오는 평소 일상을 소중히 여기고 동물을 사랑하며 요리를 좋아하는 편안하고 지적인 라이프스타일을 추구하는 것으로 잘 알려져 있다. 이번 시즌 에피그램은 유태오의 진정성 있는 라이프스타일을 통해 브랜드가 추구하는 일상의 가치를 알릴 계획이다.

또한 에피그램은 ‘플랜터블’(plantable)’에서 영감을 받아 디자인 된 봄·여름 주력 상품을 선보인다. 야생화 모티브의 플라워 프린트 스웨트 셔츠를 비롯해 플랜터블 레터링이 새겨진 티셔츠와 코튼 토트백 등 자연과 맞닿은 다양한 웨어러블 아이템을 만나볼 수 있다.

이외에도 에피그램의 '스테디 컬렉션'이 지난 시즌 인기에 힘입어 올해도 출시된다. 이번 시즌 '스테디 컬렉션'은 셔켓(셔츠+자켓), 리넨 아이템, 바른니트 등으로 구성된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr