윤여준 "文 대통령, 갈라치기'로 40% 지지도 유지"

"文, '통합' 말로만…실제 행동 전부 '갈라치기'" 지적

"2030 유권자들 변동 커…정치문법 바뀌는 시대 올 것"

대선 후보 3인에 대한 평가도

[아시아경제 윤슬기 기자] 정치 원로인 윤여준 전 환경부 장관이 임기 말에도 문재인 대통령이 여전히 40%대 국정 지지도를 유지하는 데 대해 "문 대통령이 계속 갈라치기를 했다는 것"이라고 비판했다.

윤 전 장관은 17일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "문재인 대통령 당선될 때 득표율이 41%쯤 됐다. 지금 그 지지도를 유지하는 셈이다. 국정은 실패가 말도 못해서 많은 사람이 실망하고 많은 비판을 받았는데도 불구하고 당선될 때 지지도를 유지한다는 것"이라며 그 원인이 '갈라치기'에 있다고 지적했다.

그는 "말로는 통합을 부르짖으면서 실제 행동은 전부 갈라치기를 했다. 네편 내편 갈라치기 여러 가지 기억하는 것들이 있다"며 "그렇기 때문에 내편을 견고하게 가져갔다는 것이다. 지지 결속력을 가지니까 40%가 나오는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "정권교체 열망하는 사람들이 많은 이유는 그 지지자를 빼놓고 나머지는 워낙 실망했기 때문에 정권 바꿔야 된다고 생각하는 것"이라며 "그래서 정권교체 열망이 더 높다고 해석한다"고 덧붙였다.

2030세대의 표심에 대해서 윤 전 장관은 "개인의 자유와 권리가 최우선 가치라 생각한다"며 "피상적으로 봐도 과거 유권자하고 성향이 전혀 다를 거라는 건 분명해 보인다"고 말했다. 이어 "앞으로 2030 유권자들의 변동성이 훨씬 더 많아질 것이기 때문에 정치가 물리적으로 안 바뀔 수 없는 시대가 올 것"이라고 전망했다.

또 윤 전 장관은 지역갈등을 조장하는 정치에 대해서 비판했다. 그는 "과거에 영남지역에 세력기반을 두고 있는 정당은 민심이 흩어진다는 걱정이 생기면 광주를 자극한다. 그럼 광주가 발끈하고, (이어) 영남이 발끈한다"며 "사실은 그런 수법을 써선 안 되는데 화합을 도모한다고 말로는 영호남 화합을 부르짖으면서 실제로 현실 정치에서는 분노를 이용하려는 그런 경향들이 많이 있었다. 그런 거 하면 안 된다"고 했다.

윤 전 장관은 3인의 대선 후보에 대해서도 언급했다. 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대해선 "이분이 일찍부터 대통령 선거에 도전해보겠다는 생각을 했던 것 같다. 그래서 여러 가지 도정업무를 하면서도 틈틈이 중요한 분야에 대해서 전문가들한테 많은 공부를 한 것 아닌가 하는 생각이 든다"며 "어떤 분야의 문제라도 정리된 자기 생각이 있더라"고 말했다.

윤석열 국민의힘 대선 후보에 대해선 "그분 일면식이 없어서 제가 그 분을 판단할 기준이 없다"고 말했다. 다만 "(보도 등을 보면) 평생을 검찰이란 높고 두터운 벽 속에서만 지내서 그런 지 울타리 밖 세상 물정을 너무 모른다. 이것은 국정 최고책임자로서 아주 위험할 수 있다"고 했다. 과거 본인이 정치 멘토로 조언하기도 했던 안철수 국민의당 후보에 대해선 "(정치 입문 당시엔) 공공의 가치에 대한 관심이 적어 가장 문제라고 봤는데, 최근에는 과거보다는 현실 감각이 생긴 것 같다"고 평가했다.

