가온미디어는 지난해 연결 기준 영업이익이 270억원으로 전년 대비 192.0% 증가했다고 17일 공시했다.

지난해 매출액은 5279억원으로 9.3% 증가했고 당기순이익은 190억원으로 854.0% 늘어났다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr