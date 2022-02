[아시아경제 이정윤 기자] 이베스트투자증권은 주식상품권 60억원을 추가 발행했다고 17일 밝혔다.

이달 16일 발행된 이베스트투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '이베스트 온'에서 등록하면 해당 금액만큼 국내외 주식에 투자할 수 있다.

주식상품권은 이베스트투자증권 계좌개설이 가능한 만19세 이상 고객에 한해 11번가, 인터파크에서 구매할 수 있다. 구매금액의 5% 금액을 추가 제공하며 1인당 매월 10만 원까지 구매 가능하다.

금융위원회의 혁신금융서비스 지정을 받은 이베스트투자증권 주식상품권은 2021년 5월 처음 발행되어 2차에 걸친 발행 물량이 모두 소진된 바 있다.

이응주 이베스트투자증권 Digital마케팅팀 팀장은 "이베스트투자증권에서 주식을 처음 거래하는 MZ 고객들의 소액 투자 기회가 확대되고 국내, 해외 주식 거래에 대한 접근성을 높일 수 있을 것"이라고 했다.

