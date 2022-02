발리예바, 금지약물 200배 검출…"의도적으로 복용한 듯"

발리예바, '도핑 파문'에 "할아버지 탓"이라 해명

전문가 "도핑 샘플 검출된 금지약물 농도 매우 높아"

[아시아경제 윤슬기 기자] 피겨 스케이팅 여자 싱글 카밀라 발리예바(16·러시아올림픽위원회)가 '도핑 논란'에 대해 할아버지의 심장 치료제 때문이라고 해명한 가운데 전문가들은 설득력이 떨어지는 주장이라고 반박했다.

트래비스 타이거트 미국반도핑기구(USADA) 위원장은 17일 CNN과의 인터뷰에서 "발리예바는 의도적으로 경기력 향상 물질을 복용한 것으로 보인다"고 주장했다.

'피겨 천재'라고 불리던 발리예바는 2022 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트(단체전)에서 압도적인 기량을 보이며 사상 처음으로 러시아에 단체전 금메달을 안겼다.

하지만 지난해 12월 말 채취된 발리예바의 소변 샘플에서 트리메타지딘이 검출돼 시상식이 사실상 취소됐다. 트리메타지딘은 협심증 치료제이자 흥분제 효과를 나타내는 약물이다. 혈류량을 늘려 지구력 증진에 도움을 줄 수 있어 세계반도핑기구(WADA)는 2014년 이를 금지약물로 지정했다.

또 미국 뉴욕타임스(NYT)는 13일 발리예바 소변 샘플에서 금지 약물인 트리메타지딘 외에 금지 약물이 아닌 하이폭센(Hypoxen)과 L-카르니틴이 검출됐다고 보도했다.

발리예바 측은 15일 스포츠중재재판소(CAS) 청문회에서 할아버지의 심장 치료제 탓이라고 항변했다. 할아버지와 물컵을 나눠 쓰다가 할아버지의 심장 치료제 성분이 발리예바의 소변 샘플에서 검출됐다는 것이다.

이 같은 반박에 타이거트 위원장은 "금지된 약물 1종과 금지되지 않은 약물 2종을 함께 사용한 것은 지구력을 높이고 피로를 덜 느끼게 하려는 의도였던 것으로 보인다"고 주장했다. 이어 하이폭센의 경우 산소 포화도를 높여주는 역할을 하기에 USADA에선 경기력 향상 물질로 보고 2017년 금지약물 지정을 추진하기도 했다고 설명했다.

할아버지가 복용하던 약물이 섞여서 소변 샘플이 오염된 것이라는 발리예바 측의 주장에 대해서도 타이거트 위원장은 납득하기 어렵다고 밝혔다. 그는 "발리예바의 소변 샘플에서 검출된 트리메타지딘의 농도는 1mL당 2.1ng(나노그램)으로 분석됐다"며 "이는 샘플 오염으로 판명받은 다른 운동선수의 샘플과 비교해 약 200배 가량 많은 양"이라고 지적했다. 이는 트리메타지딘을 매일 정량 복용해야 나올 수 있는 수치이기 때문에 발리예바 측의 주장은 설득력이 없다는 것이다.

타이거트 위원장은 "분명히 누군가가 발리예바에게 이러한 약물을 복용하도록 가르치거나 지도하고 이끈 것 같다. 그들에게 재정적인 지원을 한 누군가일 수도 있다"며 "이제 겨우 15살인 소녀의 경기력을 끌어올리려고 이런 짓을 한 것"이라고 말했다.

