한화솔루션, 지난해 영업익 7383억원…전년比 24%↑

[아시아경제 권재희 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 34,100 전일대비 350 등락률 +1.04% 거래량 900,564 전일가 33,750 2022.02.17 14:54 장중(20분지연) 관련기사 여천NCC, 중대재해법 '3호' 위반기업 가능성…긴장하는 여수산단 입주기업들(종합)[특징주]한화솔루션, 여수 여천NCC 폭발사고에 6%대 ↓한화솔루션, '무사고·무재해 사업장실현' 목표 선언 close 은 연결 기준 지난해 매출액은 10조 7252억원, 영업이익은 7383억원으로 집계됐다고 17일 공시했다.

이는 각각 전년대비 16.64%, 24.26% 증가한 수준이다.

순이익은 6262억원으로 같은기간 107.56% 늘었다.

4분기 매출액은 2조 9631억원, 영업이익은 843억원으로 전년 동기보다 각각 15.66%, 28.88% 늘었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr