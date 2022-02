자율차 핵심기술 표준도 못 정한 韓

美中 차량사물통신 표준 정해

벌써 상용차에 기술탑재

韓은 부처간 갈등 제정 난항

[아시아경제 차민영 기자] 미국과 중국이 지난해 자율주행차 핵심기술인 '차량사물통신'의 표준으로 이동통신 기술 기반을 정하며 관련 업계가 일제히 상용화 경쟁에 뛰어들고 있는 가운데 우리나라는 부처간 갈등으로 표준조차 정하지 못해 전자, 자동차 산업에서의 경쟁력 약화가 우려된다.

17일 통신·자동차업계에 따르면 중국 3대 전기차 스타트업인 샤오펑(小鵬·Xpeng), FAW그룹 홍치, 창청자동차(長城汽車·GWM) 등이 이동통신 기반 차량사물통신 상용차를 내 놓은 가운데 미국도 포드를 비롯한 주요 상용차 업체들이 미국연방통신위원회(FCC)가 지난해 표준으로 선택한 이동통신 기반 차량사물통신 기술 탑재 계획을 연이어 밝히고 있다.

중국은 지난해 이동통신 기반 차량사물통신 기술을 표준으로 정한 뒤 국가 차원의 스마트 차량 혁신 개발 전략을 내 놓았다. 중국 자동차 업체들은 2025년까지 신규 차량의 절반, 2030년경에는 모든 차량에 이동통신 기반의 차량사물통신 기술을 탑재할 계획이다.

두 나라가 표준 제정 이후 상용화 속도전을 벌이고 있는 반면 우리나라의 경우 표준조차 정하지 못했다. 과학기술정보통신부와 통신, 자동차 업계가 데이터 전송속도와 활용도가 높은 이동통신 기반 기술로 표준을 정해야 한다고 나섰지만 국토교통부가 지금까지 추진중이던 근거리전용통신 방식의 기술을 고집하면서다.

주무부처끼리 주도권 다툼을 벌이고 있는 사이, 산업 경쟁력은 계속 하락하고 있다. 더불어민주당 소병훈 의원은 중국통신학회 자료를 인용, 전세계 이동통신 기반 차량사물통신 기술 관련 특허 52%를 중국이 출원했다고 밝힌 바 있다. 미국과 유럽 역시 출원건수가 20%, 18%에 달한다. 반면 우리나라가 출원한 특허는 7%에 불과하다.

장경희 인하대학교 교수는 "국토부가 차량사물통신 기술에 오랫동안 투자를 해왔지만 자율주행을 목표로 만들어진 기술은 아니다"라며 "미국, 중국이 국가 차원에서 이동통신 기반 기술을 채택하고 육성하고 있는데 우리나라도 거시적 관점에서 표준 선택에 속도를 내야 한다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr