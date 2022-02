고흥군, 저소득층 주거환경 개선 행복둥지사업 추진

주거약자 주거 안전 강화, 생활 편의 개선

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 고흥군은 전남도, 대한주택건설협회 등과 협력해 주거복지 사각지대에 있는 주거약자에게 안정적 주거생활을 제공하기 위해 행복둥지 사업을 추진한다고 밝혔다.

행복둥지 사업은 단순한 미관 개선, 도배, 장판 교체에서 벗어나 주택 구조, 전기, 가스 등 주거 안전시설과 난방, 부엌, 화장실 등 생활 편의시설 개선에 중점을 둔 실질적 주거복지사업이다.

올해는 약 1억5천만원의 사업비로 10여 가구의 주택을 개보수 지원할 예정이며, 주거환경이 극히 열악한 기초생활수급자와 차상위계층, 국가·독립유공자를 대상으로 이뤄진다.

행복둥지 사업 신청 자격을 갖춘 대상자는 오는 2월 28일까지 해당 읍·면사무소에서 신청 하면된다.

군 관계자는 “쾌적한 주거환경을 조성하는 행복둥지 사업이 취약계층의 주거 만족과 삶의 질 향상에 기여하길 바란다”고 말했다.

