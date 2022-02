경기도, 아파트 시·준공부터 유지보수까지 '맞춤관리'…1014개 단지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 시공 및 준공 단계에 있는 도내 공동주택 191개 단지에 대해 품질점검에 나선다. 또 공동주택 20개 단지에 대해 관리 자문을 하고, 25개 단지에 대해서는 관리감사를 실시한다. 아울러 공동주택 유지ㆍ보수 기술지원(350개 단지)과 노후 소규모 공동주택 유지관리를 위한 비용지원(176개 단지) 및 안전점검(252개 단지)도 진행한다.

경기도는 17일 도내 공동주택의 시공ㆍ준공 단계부터 운영관리, 보수공사, 안전점검 등을 종합 지원하는 '공동주택 생애주기별 맞춤형 종합 지원서비스'를 도내 1014개 단지를 대상으로 추진한다고 밝혔다.

경기도 공동주택 생애주기별 맞춤형 지원서비스는 사람의 생애를 유아기, 청년기, 노년기 등으로 구분하는 것처럼 공동주택을 ▲시공ㆍ준공 ▲운영ㆍ관리 ▲유지ㆍ보수 단계로 나눠 처음부터 끝까지 주택에 필요한 서비스를 적기에 지원하는 경기도형 공동주택관리 정책이다.

도는 먼저 건축ㆍ건설안전ㆍ소방 등 10개 분야 민간 전문가 120명으로 구성된 '경기도 공동주택 품질점검단'을 통해 시ㆍ준공을 앞둔 공동주택을 대상으로 품질점검을 실시한다. 품질점검은 골조 공사 완료 전ㆍ후 공정과 사용검사 전ㆍ후 등 총 4차례로 나눠 이뤄진다.

특히 올해 점검은 건설안전 확보 및 세대 간 소음, 간접흡연 피해 등 생활 속 불편 해소에 역점을 두고 진행된다. 아울러 공동주택 공사 초기에 문제점을 발굴하고 시정하기 위해 착공 단계에서 '설계자문'도 한다.

도는 공동주택 입주 후 분쟁이나 비리가 발생하기 쉬운 ▲입찰 등 사업자 선정 및 계약 ▲입주자대표회의 운영 ▲장기수선계획의 수립 및 집행 등에 대해서는 집중 조사할 계획이다. 도는 이를 위해 법무, 회계 등 14개 분야 100명으로 '경기도 공동주택관리 감사단'을 꾸려 가동 중이다.

감사단은 다만 관리감사 시 적발될 수 있는 위법부당 사항을 최소화해 관리상 과실을 줄이고 분쟁 사전 차단을 위해 직접 아파트를 찾아 관리규약, 사업자 선정, 근로계약 및 안전관리계획 등 관리행정 전반을 자문할 예정이다.

도는 오래된 도내 공동주택에 대한 유지 보수 지원사업도 대폭 확대한다.

우선 공동주택 단지를 대상으로 보수 공법과 예산 절감 방안 등을 자문하고, 공사발주에 필요한 공사내역서 등의 설계도서도 지원한다. 특히 전문 관리주체가 없어 관리 사각지대에 있는 150가구 미만 노후 소형 공동주택을 대상으로 유지보수 비용과 안전 점검을 병행 실시한다.

안전점검은 시ㆍ군을 통해 국토안전관리원 등에 위탁해 진행된다. 도는 올해 252개 소규모 단지 안전점검에 18억원을 투입한다.

홍지선 도 도시주택실장은 "공동주택 생애주기 서비스는 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 필요한 때 맞춤형으로 지원하는 경기도형 공동주택관리 종합정책"이라며 "앞으로도 입주민 누구나 누리는 보편적 주거복지 서비스로 거듭나기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 도내 아파트 형태의 공동주택은 총 6963개 단지가 있으며, 이중 15년 이상 소규모 공동주택 단지는 1840곳이다.

