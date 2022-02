안양교도소, 코로나19 집단감염… 직원·수용자 총 128명 확진

[아시아경제 김대현 기자] 경기 안양교도소에서 코로나19 집단감염이 발생해 직원과 수용자를 포함한 총 128명이 확진 판정을 받은 것으로 확인됐다.

17일 오전 법무부는 "지난 13일 안양교도소에서 직원 2명이 최초 확진돼 14~16일 추적검사 및 전수검사를 실시했다"며 "그 결과 직원 10명, 수용자 116명이 추가 확진됐다"고 밝혔다. 현재 총 누적 확진인원은 직원 12명, 수용자 116명이다.

법무부에 따르면 확진된 수용자는 즉시 격리수용됐다. 밀접접촉자는 별도의 수용동에 분산수용해 격리했고, 감염위험을 줄이고 수용밀도를 낮추기 위해 비확진자 200여명을 조절이송해 분산수용했다.

법무부는 "지속적으로 감염원인을 파악하는 등 코로나19 확산 및 유입 방지에 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

