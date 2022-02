속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 강원랜드에 자신의 지인이나 지지자 자녀의 채용 청탁을 한 혐의 등으로 기소된 권성동 국민의힘 의원의 무죄가 확정됐다.

17일 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 업무방해, 제3자 뇌물수수, 직권남용 등 혐의로 기소된 권 의원의 상고심 선고기일에서 검사의 상고를 기각, 모든 혐의에 대해 무죄를 선고한 원심을 확정했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr