[아시아경제 구은모 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 165,500 전일대비 4,000 등락률 +2.48% 거래량 17,782 전일가 161,500 2022.02.17 10:10 장중(20분지연) 관련기사 롯데칠성음료, '칸타타 라떼홀릭' 2종 출시 “맥주+사이다” 롯데칠성, '클라우드 칠성사이다 맥주' 출시[클릭 e종목]"롯데칠성 4분기 '어닝 서프라이즈'…올해는 더 좋다" close 음료가 칠레산 와인 ‘파고(Pago)’ 3종을 선보인다고 17일 밝혔다.

스페인어로 '포도밭', '포도원마을'이란 의미를 가진 파고는 롯데칠성음료와 칠레의 와인 명가 '비냐 마올라'가 지난 1년 여간 공동 기획한 와인이다. 제품은 칠레의 대표적 와인 산지인 '센트럴 밸리'에서 생산된다.

파고 카버네 소비뇽은 칠레 센트럴 밸리에서 생산하는 대표적인 품종 '카버네 소비뇽' 100%로 만든 레드 와인이다. 3개월간의 오크 숙성을 통해 초콜릿, 블랙베리 등 검은 과실류의 향과 부드러운 복합미를 느낄 수 있는 제품이다.

오는 4월에는 스위트 와인 2종(파고 스위트 레드, 파고 스위트 화이트)을 추가적으로 선보일 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 “품종부터 작명, 원주(原酒)의 선정 등 모든 과정에서 한국인의 취향을 최우선으로 반영했다”고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr