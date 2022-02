[클릭 e종목]코웨이, 내년 영업이익 추정치 하향조정에 목표가 ↓

[아시아경제 권재희 기자] KB증권은 17일 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,700 2022.02.17 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일코웨이, 3분기 매출 9340억원…전년比 16.7% 증가[클릭 e종목]"코웨이, 말레이 법인 정상화…저가매수 유효" close 에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가는 10만원으로 하향제시했다. 역대 최대 실적에도 불구하고, 올해와 내년 영업이익 추정치가 하향조정된데 따른 것이다.

코웨이는 지난해 4분기 연결기준 매출액 9459억원, 영업이익 1392억원을 기록했다. 이는 전년동기대비 각각 10%, 7% 증가한 수준이다.

박신애 KB증권 연구원은 "매출은 시장전망치에 부합했으나 영업이익은 9% 하회했다"며 "다만 말레이시아 법인의 회계기준 변경 영향을 없애면 영업이익은 전망치를 6% 웃돈 수준"이라고 밝혔다.

올해 코웨이는 매출액 4조405억원, 영업이익 7015억원을 달성할 것으로 전망된다. 이는 전년동기대비 각각 10% 늘어난 수준이다. 특히 말레이시아와 미국법인의 높은 매출 성장세가 지속되면서 2022년 연결 매출 및 영업이익에서 해외법인이 차지하는 비중은 각각 37%, 33%까지 상승할 것으로 보인다.

다만 올해 연결 영업이익률은 전년동기대비 0.1% 포인트 하락한 17.4%로 추정했다. 이는 우리나라와 해외에서 마케팅비 집행이 지속되고, 연구개발(R&D) 및 정보기술(IT) 관련 투자가 이어질 것으로 예상되면서다.

박 연구원은 "해외법인들의 견조한 매출 성장률과 안정적 현금흐름 능력을 감안할 때, 주가는 여전히 저평가돼있다"고 분석했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr