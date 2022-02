디즈니, 美 전역서 신규 부동산 사업…‘스토리리빙’ 사업 전개

월트 디즈니 살던 곳과 가까운 캘리포니아 랜초미라지에 첫 조성

[아시아경제 김현정 기자] 미국의 엔터테인먼트 기업 디즈니가 신규 부동산 사업을 전개한다.

블룸버그 통신은 16일(현지시간) 디즈니가 미국에서 '스토리리빙' 주택단지 조성 사업을 시작한다고 발표했다고 보도했다. 우선 캘리포니아주 랜초미라지에 첫 주택 단지를 조성하고 미국 전역으로 부동산 개발 사업을 확대하기로 했다. 랜초미라지는 디즈니를 설립한 월트 디즈니가 과거 거주했던 곳과 가깝다.

'코티노'라고 명명된 랜초미라지 프로젝트는 애리조나 DMP 디벨롭먼트와 협력해 구축한다. 약 9만7000㎡ 규모의 이 사업지에는 55세 이상 거주자를 위한 구역이 포함되며, 일반 부동산, 단독 주택, 콘도미니엄 등 다양하게 구성해 분양한다.

특히 웰빙 프로그램, 엔터테인먼트, 자산활동이나 세미나 등을 포함해 다양한 활동을 제공할 예정이다. 다만 이 프로젝트에 디즈니의 브랜드를 얼마나 녹일지에 대해서는 아직 확정하지 않은 상태다.

조쉬 다마로 디즈니 공원 사업부 회장은 "사람들이 어디에있든 디즈니의 마법을 스토리텔링 이상의 확장된 방법을 통해 사람들에게 전할 새롭고 흥미로운 방법을 개발하고 있다"고 설명했다.

디즈니의 부동산 사업은 이번이 처음이 아니다. 이 회사는 마이클 그레이브스 등 저명 건축가들과 함께 설계해 1990년대 플로리다주에 셀러브레이션이라는 마을을 개발해 고급 주택을 일반인에게 분양했다.

