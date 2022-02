[아시아경제 구은모 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 16일 '유세용 버스 사망사고'와 관련해 "비통한 마음 뿐"이라며 고인의 명복을 빈다고 밝혔다.

안 후보는 이날 자신의 페이스북에 "저 안철수를 도와주시던 두 분께서 너무나 안타까운 사고를 당하셨다. 삼가 고인의 명복을 빈다"며 이같이 말했다.

그는 "한 분은 부족한 안철수를 너무 좋아하셨다고 한다. 한 분의 유가족은 제가 자란 부산 범천동의 이웃이셨다"며 "오히려 제 선거를 걱정해주시는 모습에 제가 위로의 말씀도 제대로 드리지 못했다"고 했다.

안 후보는 "어제는 형언할 수 없는 마음에 그냥 눈물이 났다"며 "참으로 비통한 마음 뿐"이라고 심경을 했다. 이어 "유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "두 분을 잘 모시고, 제대로 된 사고원인 규명에 최선을 다하겠다"고 했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr