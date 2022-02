샘표식품, 주당 200원 현금배당 결정

[아시아경제 구은모 기자] 샘표식품 샘표식품 248170 | 코스피 증권정보 현재가 44,300 전일대비 1,300 등락률 +3.02% 거래량 2,319 전일가 43,000 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 샘표식품, 지난해 영업이익 235억… 전년比 45.1%↓샘표식품, 자회사에 118억원 규모 채무보증 결정정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해" close 은 지난해 결산배당으로 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 16일 공시했다. 시가배당율은 0.44%이며, 배당금총액은 9억1331만9200원이다.

