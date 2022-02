신세계그룹, 美 유명 와이너리 인수…"韓·美 리테일 차별화 나선다"

신세계프라퍼티, 美 자회사 스타필드 프라퍼티 통해

나파밸리 프리미엄 와이너리 'Shafer Vineyards' 인수

[아시아경제 김유리 기자] 신세계그룹이 미국 유명 와이너리를 인수, 와인을 통한 한국과 미국 내 사업 차별화에 나선다.

신세계프라퍼티는 16일 미국 100% 자회사 스타필드 프라퍼티(Starfield Properties, lnc)를 통해 캘리포니아 나파밸리의 프리미엄 와이너리 '쉐이퍼 빈야드(Shafer Vineyards)'를 인수한다고 공시했다. 인수가액은 지분 2450억원, 부동산 546억원 등 총 2996억원 규모다.

신세계프라퍼티는 이번 인수를 통해 기존 국내 유통·상업 시설 위주의 부동산 포트폴리오를 선진국 해외 우량 자산으로 다각화해 자체 사업영역을 확대한다는 방침이다. 그룹 차원에선 추가 와인 생산을 통한 차별화 상품으로 한국과 미국에서의 리테일 사업을 강화한다는 복안이다. 현지 와이너리에 체험 시설을 갖추는 등 추가 사업화 방안도 검토 중이다.

이번에 인수하는 'Shafer Vineyards'는 1979년 설립됐다. 나파밸리를 대표하는 최고급 와인인 힐사이드 셀렉트(Hillside Select)를 비롯한 5개의 럭셔리 와인 제품 포트폴리오를 보유한 와이너리로 사업적 가치가 높다. 'Shafer Vineyards'는 최상급 와인 생산에 적합한 기온과 토양으로 나파밸리 중에서도 최상의 입지로 손꼽히는 지역 중심으로 198만3000㎡(약 60만평) 규모 포도밭을 보유하고 있다.

신세계프라퍼티는 "프리미엄 와이너리 매물은 희소성이 높으며, 특히 나파밸리는 2014~2020년 연평균 9%의 부동산 가격 상승 추세를 보이고 있어 향 지속적으로 가치가 높아질 것으로 예상된다"고 말했다. 신세계프라퍼티는 해외 우량자산으로의 사업 다각화와 함께 최근 종합 자산관리 솔루션법인인 SMPMC 설립을 추진하는 등 사업 전문성도 강화하며 업력을 확대하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr