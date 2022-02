황희 문체부 장관 “관광 예산 코로나 피해극복 지원에 중점”

관광시장 조기 정상화 위해 신속한 예산 집행 당부

[아시아경제 김희윤 기자] 황희 문화체육관광부 장관은 16일 올해 관광 분야 주요 예산사업을 점검하고 현장 애로사항을 살폈다.

황 장관은 이날 강원 원주 한국관광공사에서 관광 분야 협회·단체 관계자들과 간담회를 갖고 올해 관광공사 주요 재정 추진계획과 진행 상황을 확인했다.

이 자리에서 황 장관은 코로나19로 어려운 관광업계의 피해 극복 지원을 강화하고 관광시장 조기 정상화를 돕기 위해 신속한 예산 집행을 당부하는 등 적극적인 자세를 주문했다.

이날 간담회에는 한국관광협회중앙회, 한국여행업협회, 한국호텔업협회, 한국마이스(MICE)협회 등 관광 분야 협회·단체 관계자들이 참석했다. 이들은 현장에서 겪고 있는 어려움을 호소하며 정부의 더욱 적극적인 예산 지원을 요청했다.

황 장관은 "2022년 관광 분야 예산은 디지털 전환 지원 등 업계의 코로나19 피해 극복과 경쟁력 강화 지원에 중점을 두고 편성했다"며 "정부는 침체된 관광시장의 회복과 재도약을 위해 최선의 노력을 다할 계획이다. 업계도 이 위기를 함께 이겨나갈 수 있도록 힘을 모아주기 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr