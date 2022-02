호남공정시민연대 "헌법가치 지킬 대통령은 윤석열뿐"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 30여개 시민단체 회원 8500여 명이 함께하고 있는 호남공정시민연대(상임대표 고광희)가 윤석열 국민의힘 후보 지지를 선언했다.

호남공정시민연대는 16일 오후 광주광역시의회에서 윤 후보 지지선언 기자회견을 열고 “촛불로 집권한 문재인 정부에 대해 많은 기대와 성원을 보내왔으나, 집권 5년이 된 현재, 문재인 정부가 우리에게 보여준 것은 실망과 분노뿐이다”고 밝혔다.

고광희 상임대표는 “탈원전, 부동산, 외교 안보, 일자리정책, 코로나 K방역 등의 실패는 물론 국가부채 증가에 따른 미래세대 부담증가 등을 왜 감추고 있느냐”면서 “이처럼 원칙과 공정이 무너진 무능한 정권, 쌓여가는 신적폐를 보면서 우리는 나라의 미래를 걱정하지 않을 수 없다”고 목소리를 높였다.

이어 “민주당 이재명 후보는 대장동 게이트, 백현동 특혜비리 의혹, 변호사비 대납 의혹, 소송 남발 세금 낭비, 조폭과의 연계 의혹, 마구잡이식 내 편 인사 등 이루 헤아릴 수 없는 문제로 국민에게 실망과 분노를 안겨주고 있다”며 날을 세웠다.

김정례 중소기업인 모임 대표는 “소상공인, 중소기업인들은 공정한 대한민국을 외치는 강직한 사람, 국민의힘 윤석열 후보를 지지하기로 했다”며 “윤석열 후보와 함께 더 공정한 대한민국을 만드는 일에 모든 힘을 보태나갈 것이다”고 강조했다.

이승운 대학생연대 회장도 “이 정부의 내로남불에 지쳐 공정과 상식이 기본인 나라를 만들어줄 것을 윤석열 후보에게 바란다”고 말했다.

박영희 여성유권자모임 대표는 “호남도 이제는 변해야 하고 변하고 있다. 민주당 일당독재체제 고립에서 벗어나야 한다”면서 “헌법 가치를 지킬 대통령으로 윤석열 후보를 선택할 것이다”고 밝혔다.

최은후 기독여성연대 대표는 “우리 여성 기독교인들은 이 정부의 친북, 친중 정책을 바라보며 앞으로 대한민국이 사회주의, 공산주의가 되지 않을까 하는 우려가 일고 있다”라며 윤 후보를 응원했다.

