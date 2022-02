이재명, 강남 한복판서 "스마트 방역·주가지수 5000시대" 강조

"코로나19 감염 확대 속도 가팔라…봉쇄 불가능, 방역체계 유연하게"

"코리아 디스카운트 심각해…공정·투명하게 성장하는 기업들로 주가지수 5000 만들 것"

"청년에게 기회주는 국가…용산에 10만 세대 지어 청년 우선 공급"

[아시아경제 오주연 기자, 이명환 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 16일 서울 강남역 유세에서 "스마트 방역과 경제 부스터샷을 제안한다"면서 코로나19 위기 극복과 경제 회복을 강조했다.

대선 공식선거운동 이틀째인 이날 이 후보는 "코로나19 감염 확대 속도가 너무 빠르다"면서 "봉쇄가 불가능해 방역체계를 유연하게 바꿔야한다"고 말했다. 그는 "방역은 이제 대전환점에 왔다"면서 "원천봉쇄가 아니라 유연하고 스마트하게 방역하고, 중증환자를 위한 의료체계도 확실하게 챙기고 경제 부스터샷으로 국민들이 최소한의 경제생활을 할 수 있도록 해야한다"고 설명했다.

또한 "방역을 위해 희생하는 국민들을 위해 이에 상응하는 보상과 지원을 하겠다"며 "40조~50조 원으로 추산되는 국민 피해를 제가 당선되는 순간 추경을 편성하거나 국가 긴급재정명령권을 발동해서라도 책임지겠다"고 약속했다.

이날 이 후보는 청년층을 겨냥한 발언도 이어갔다.

이 후보는 "청년 기회 국가를 만들겠다"면서 "청년 표를 받아보겠다는 것 아니다, 청년들이 재도전할 시스템을 만드는 것이 우리의 할 일이며 자산시장에 청년들이 참여할 기회도 늘려줘야한다"고 강조했다.

그러면서 주식시장을 언급하며 "주식시장이 불공정하게 흘러가지 않도록 하겠다"면서 '주가지수 5000시대'를 내걸었다.

이 후보는 "코리아 디스카운트가 심각하다"면서 "같은 회사인데 다른 나라 가면 10만원이 우리나라는 6만원"이라고 지적했다. 또한 주가조작과 관련해선 "수사하다 말아버리고 일부만 골라 수사해 보복하니 주식시장을 누가 믿겠는가"라고 반문하면서 "불투명, 불공정하고 성장성이 부족하니 그렇다"고 말했다.

뿐만 아니라 "가상자산 시장을 육성하겠다"며 "전국민에게 국토 개발 관련된 투자기회를 기초자산으로 해서 가상자산으로 투자할 수 있게 함으로써 기회를 원하는 분들에게 모두 드리겠다"고 덧붙였다.

이 후보는 청년 주거 환경도 개선하겠다고 약속했다.

그는 "용산공에 공원을 넓게 만들면 좋겠지만, 상황이 너무 어려우니 거기 10만 세대 지어서 청년에게 우선 공급하겠다"면서 지지자들을 향해 "동의하는가"라고 물었다. 이어 "부족하면 부족한만큼 늘려야하기에 (주택 공급물량 공약으로 제시한)311만호를 공급할 때 공공 30%는 무조건 청년을 주자"며 "편안하게 살 수 있을 규모의 집을 지으면 된다"고도 했다.

