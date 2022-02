전주 찾은 尹 "부정부패 엄단이 정치보복?…국민 기만"

새만금 개발, 전주 국제금융도시화 등 지역공약

[아시아경제 나주석 기자] 전라북도 전주를 찾은 윤석열 국민의힘 대선후보는 16일 대장동 개발 의혹 등을 제기하며 정권 심판론을 강조했다. 부정부패 엄단 등을 약속했다.

이날 윤 후보는 전주역에서 ‘‘통합하는 대통령’ 전북을 위한 진심’이라는 주제로 거점 유세에 나섰다. 윤 후보는 "지난 5년간 민주당 정권이 어땠냐"며 "국민의 삶이 많이 힘들어졌고 민생이 무너졌다. 공정이 사라지고 권력을 이용해 이권을 챙겼다"고 꼬집었다.

윤 후보는 이재명 더불어민주당 대선후보가 성남시장 시절 불거진 대장동 사업을 거론하며 "이 사람들은 부정부패를 마치 정치보복으로 생각하는데 독에 밑이 빠지고 꺼져 있으면 물을 부어도 물이 차겠냐"고 목소리를 높였다.

그는 "부정부패 놔두고 밑 빠진 독에 물 붓기로 부패 놔두고 번영할 수 없다"며 "부정부패는 부정부패로 끝나는 게 아니라 국민을 약탈한 행위"라고 말했다. 윤 후보는 "얼마나 잘못을 많이 했길래 부정부패를 엄단하고 법치 세운다는 걸 정치 보복 프레임으로 만들어 국민을 기만하는 것이냐"고 질타했다.

윤 후보는 동학 농민운동을 거론하며 "위기에서 국가를 위해 분연히 일어난 곳이 전북"이라며 "지역주의 사슬을 끊고 통합과 포용의 대한민국을 여러분과 함께 만들겠다"고 언급하기도 했다.

윤 후보는 전북 지역 개발 공약도 제시했다. 그는 "대통령에 취임하면 새만금을 국제적인 곳으로 만들겠다"며 "전북을 기업들이 돈 싸 들고 투자하러 오는 곳으로 만들고, 전주를 서울 다음가는 제2의 국제금융도시로 만들어 새만금과 전북 산업을 확실히 지원하는 금융도시로 만들겠다"고 말했다. 이외에도 완주 수소 특화 도시, 교통망 확충, 국민 스포츠 종합 훈련원 등도 약속했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr