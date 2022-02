'파업' 한 발 뺀 삼성전자 노조…경영진과의 공개 대화 촉구

"대화 불발시 삼성 그룹 소속 다른 노조와도 연대해 투쟁"

"최고경영진-노조와 공개 대화로 해결합시다."

16일 오전 삼성전자 서초동 사옥 앞에는 삼성전자 경영진과의 대화를 촉구하는 내용의 현수막이 펼쳐졌다. 삼성전자 노조 공동교섭단은 이날 중노위 조정중지 결정에 대한 입장 발표 기자회견을 열고 당장의 파업 대신 최고경영진과의 대화 촉구 카드를 꺼내들었다.

전국삼성전자노조 이현국 비상대책위원장은 이날 기자회견에서 경영진의 조속한 대화 참여를 촉구하며 "이재용 삼성전자 부회장이 노동 3권을 보장하겠다고 약속했지만 15차례 진행된 임금교섭은 입장차만 확인하고 노조가 요구한 44개 조항 중 단 한 건도 수용되지 않았다"고 주장했다.

그러면서 "2021년도 임금협상 노조 요구안의 핵심인 투명하고 공정한 임금체제와 직원 휴식권 보장을 위해 삼성전자 최고경영진과 대화를 원한다. 최고경영진과 노조 대표자가 전격적으로 만나 결정하자"고 촉구했다.

노조가 대화 상대로 언급한 경영진에는 한종희 부회장, 경계현 사장을 비롯해 삼성 총수인 이재용 부회장까지 포함된다. 삼성이 무노조 경영 폐기 선언 이후에도 진정성 있는 교섭 태도를 보이지 않고 있는데 대해 경영진과 직접 만나 담판을 짓고 싶다는 것이다.

이 위원장은 파업 가능성에 대해 먼저 경영진과의 대화를 추진하고, 그럼에도 불구하고 대화 요구가 받아들여지지 않을 경우 삼성 그룹 소속 다른 노조와도 연대해 투쟁하겠다는 입장을 드러냈다.

노조는 현재 ▲연봉 1000만원 일괄 인상 ▲매년 영업이익 25% 성과급 지급 ▲포괄임금제 폐지 등을 요구하고 있다. 하지만 삼성전자는 임직원 대표로 구성된 노사협의회가 정한 기존 임금인상분 외에는 추가 인상이 어렵다는 입장을 고수하고 있다. 현재 사측과 노조는 협상이 결렬된 상태다. 노조는 고용노동부 산하 중앙노동위원회에 중재를 신청했지만, 중노위는 노사 양측의 입장차가 좁혀지지 않는다고 판단해 지난 14일 최종적으로 '조정 중지' 결정을 내렸다.

