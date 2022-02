컬러레이 "산업용 진주광택안료 시장 집중 공략"

[아시아경제 박지환 기자] 중국 화장품용 진주광택안료 전문 생산기업 컬러레이는 올해 경영목표 가운데 하나로 산업용 진주광택안료 시장을 집중적으로 공략하겠다고 16일 밝혔다.

컬러레이는 성장을 견인할 주요 목표로 지난해 기준 매출액의 10%를 차지하고 있는 산업용 안료시장 확대와 고부가 가치 신제품 출시에 주력할 예정이다. 생산량은 현재 연간 500~700톤 수준에서 1500톤으로 끌어 올릴 계획이다. 매출액은 50억~70억원 수준에서 150억원으로 약 2배 가까이 성장하는 것을 목표로 하고 있다.

컬러레이는 산업용 진주광택안료의 매출 향상을 위해 중국 내수 판매 확대와 해외시장 개척, 산업용 진주광택 라인업 확대, 생산원가절감이라는 3가지 키워드를 제시했다.

우선 중국 내수 판매 확대와 해외시장 개척을 위해 조직 개편을 통한 산업용 진주광택안료의 전담영업팀을 구성했다. 중국의 각 지역별 판매팀을 세분화 할 계획이다. 유럽과 한국 등 해외 시장 개척에도 박차를 가하고 각 지역의 해외 지사를 통해 영업망을 확대할 계획이다.

컬러레이는 스마트 신공장과 공정 개선을 통해 원가절감을 실현할 계획이다. 지난해 3월 증설한 신공장에 스마트시스템을 구축해 펄 안료의 품질향상, 생산성와 운영 효율 증대로 원가절감을 실현했다.

줘중비아오 컬러레이 대표는 "올해는 기회와 도전이 공존하는 해로 시장확대와 제품 경쟁력 강화를 핵심으로 회사의 펄 안료 사업을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

