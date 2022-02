라돈 매트리스·마스크에 재택치료키트까지…집배원들 또 나섰다

16일부터 격리대상자들에 배달 나서

[아시아경제 김봉수 기자] 우체국 집배원이 16일부터 코로나19 재택치료자들에게 재택치료키트를 배송한다. 2018년 라돈 매트리스 수거, 2020년 공적마스크 공급에 이어 국가재난 상황에서 우체국이 공적역할에 또 나선다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 최근 오미크론 확산으로 코로나19 확진자가 급증하면서 재택치료자에 대한 재택치료키트의 적시 배송이 중요해짐에 따라 우체국 집배원이 재택치료키트를 배송한다고 16일 밝혔다.

전국의 우체국과 보건소에서 재택치료키트 원활한 배송을 위한 실무협의를 진행중이다. 보건소에서 배송 정보(성명, 주소, 연락처)를 인터넷 우체국에 등록하면 집배원이 당일 비대면(문앞)으로 배송한다. 전국 배송망을 갖추고 있는 우체국을 통해 보다 안심하고 안전하게 재택치료키트를 받을 수 있다. 배송이 완료되면 배송 완료 메시지(문자, 카카오톡)를 발송하기 때문에 집에서 안내메시지를 확인한 후 받으면 된다. 재택치료키트에는 해열제, 체온계, 산소포화도측정기, 세척용소독제 등이 들어있다. 재택치료키트를 받는 대상자는 60세 이상, 먹는 치료제 투약 대상자 등 집중관리군이다.

본부 측은 재택치료키트를 배달하는 집배원 안전을 위해 마스크 보호구, 손소독제 등 방역물품을 지급한다. 이륜차, 우편차량은 하루 2회 소독을 실시해 방역을 강화한다. 업무 과중을 방지하기 위해 배달물량·구역 조정, 인력 지원 등도 신속하게 지원할 예정이다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr