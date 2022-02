신한은행, 기계설비건설공제조합과 '해외건설공사 보증' 업무협약

전 세계 20개국 네트워크 기반 보증서 발급업무 노하우 공유

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 기계설비건설공제조합과 해외건설공사 보증에 관한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

국내 3대 건설관련 공제조합 중 하나인 기계설비건설공제조합은 건설산업기본법에 의해 지난 1996년 설립된 특수목적공제조합이다. 건설산업에 필요한 보증, 융자, 공제(보험) 등 금융서비스를 제공하고 있으며 지난해 3월부턴 해외보증사업 관련 직접 보증 서비스도 제공 중이다.

이번 협약에 따라 신한은행과 기계설비건설공제조합은 건설사의 해외진출에 필요한 입찰보증, 계약이행보증, 하자보증 등 각종 보증을 지원할 계획이다. 특히 신한은행은 전 세계 20개국 165개 현지 네트워크를 기반으로 해외 보증서 발급업무의 노하우를 공유하고, 기계설비건설공제조합은 보증서 발급이 필요한 해외 건설 현장에 대한 정보공유 등 다분야에서 상호 협력할 방침이다.

신한은행 관계자는 "그룹의 '더 쉽고 편안한 더 새로운 금융' 비전에 발맞춰 해외건설사업에 보증업무가 원활히 이뤄지도록 노력하겠다"면서 "앞으로도 국내 건설사의 글로벌 시장 진출을 도와 한국 건설산업 발전에 힘을 보탤 것"이라고 밝혔다.

